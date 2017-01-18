Станкевич: Европейские политики бесцеремонно вмешивались в выборную кампанию в США

18 Января 2017 17:57 41

Глава российского МИД Сергей Лавров напомнил всем, кто обвиняет Москву во вмешательстве в выборную кампанию в США, что первые лица многих европейских стран активно призывали отдать голос за Хиллари Клинтон, а Дональда Трампа возвели в разряд злодеев. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

По словам министра, в отличие от России, во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах лидеры дружественных Америке государств активно агитировали в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«В этом отметилась Ангела Меркель, отметился Франсуа Олланд и Тереза Мэй», — напомнил Лавров. Он добавил, что, помимо активной поддержки кандидата от демократов, политики не стеснялись демонизировать Трампа.

По мнению собеседника ФАН, политолога, независимого аналитика, советника президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 годах Сергея Станкевича, вмешательство в выборную кампанию — вопрос неоднозначный.

«Во-первых, это выражение позиции относительно тех или иных кандидатов, тех или иных вариантов внешней или внутренней политики, которые высказываются кандидатами в ходе избирательной кампании. Это вещь вполне допустимая. Разумеется, сторонним государствам стоит проявлять сдержанность и не осуществлять агитационных действий. Но, в принципе, выражение своей позиции, особенно когда она оценивает внешнеполитические приоритеты кандидатов на важные посты, вполне укладывается в международные и правовые, и этические нормы, — комментирует для ФАН Станкевич. — Во-вторых, нужно понимать, что можно называть вмешательством в избирательную кампанию. Например, прямая агитация на месте, когда приезжаешь в страну, где идут выборы и участвуешь в конкретных акциях на стороне того или иного кандидата. Такого рода вещи со стороны иностранных граждан — неприемлемая практика».

Эксперт подчеркнул, что если такого рода прямой агитацией занимается государственный чиновник, — тогда есть все основания для острой дипломатической реакции.

«Это может быть выражение протеста, выдворение из страны соответствующих лиц, принятие более жестких административных актов. Можно сказать, что со стороны высокопоставленных европейских политиков мы видели и то, и другое, что по отношению к украинской избирательной кампании, что к американской. Агитация ярко проявилась в ходе президентских выборов на Украине 2014 года. В ходе американской кампании люди также выходили за рамки того, что в международном законодательстве и протокольных документах считается приемлемым, — говорит эксперт. — Я пока не вижу, чтобы именно российские действия были чем-то невероятным в ходе утвердившейся практики. На данный момент не доказаны хакерские истории. Да, один кандидат рассматривался многими нашими политиками как предпочтительный. Но никаких нарушений ни законодательства, ни протокольных принципов, ни этики. Гораздо больше оснований здесь критиковать наших европейских коллег и их позицию относительно американских выборов. Она выглядит более активной и интервенционалистской».