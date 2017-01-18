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Политика

Киев заявил, что НАТО поддерживает украинский сценарий в Донбассе

18 Января 2017 17:03
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Киев проинформировал НАТО о дальнейшем развитии событий в Донбассе

Брюссель, 18 января. Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал главам генштабов стран НАТО о возможных вариантах развития ситуации в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Мы довели до начальников генеральных штабов стран НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности», — сказал Муженко.

Он также добавил, что все союзники Киева по НАТО подтвердили поддержку Украины.

Ранее в НАТО заявили, что не видят причин для изменения отношения альянса к Украине после смены администрации в США, а также пообещали продолжить поддержку Киева.

Кирилл Иванов

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