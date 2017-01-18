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Госдума не даст россиянам дополнительного шанса избежать развода 
Россия

Госдума не даст россиянам дополнительного шанса избежать развода 

Сегодня 17:10
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Госдума не даст россиянам дополнительного шанса избежать развода 

Москва, 18 января. В Государственной думе отклонили законопроект о продлении срока расторжения брака в России до трех месяцев.

Инициатива была озвучена Госсоветом Татарстана. Предполагалось, что срок расторжения брака необходимо продлить с одного до трех месяцев, чтобы подарить супругам попытку сохранить семью.

«Учитывая, что во многих случаях решение расторгнуть брак носит спонтанный, необдуманный характер, увеличение срока, по истечении которого производится расторжение брака, даст шанс супругам на примирение и сохранение семьи», — отмечали авторы законопроекта.

Однако в профильном комитете Госдумы по делам семьи, женщин и детей не разделили их мнение.

«Полагаем, что увеличение срока для примирения супругов, а также срока, по истечении которого судом производится расторжение брака, не всегда будет отвечать интересам супругов и вряд ли будет содействовать сохранению семьи», — заметили его представители.

Ранее стало известно, что водители, практикующие так называемое «опасное вождение», могут остаться без водительских прав.

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Катерина Тимошенская
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