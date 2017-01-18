Тартус: самолет-разведчик США подкрался к базе ВМФ России

18 Января 2017 16:57 31

Тартус, 18 января. Противолодочный самолет американских ВМС совершил разведывательный полет рядом с базой ВМФ РФ в сирийском Тартусе и в районе восточного Средиземноморья, где стоят российские корабли.

Сегодня по данным западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации, американский самолет Р-8А Poseidon с номером 168855 вылетел с сицилийской авиабазы. Длительное время разведчик совершал облет российской военно-морской базы в Тартусе и места дислокациии отечественных кораблей в восточной части Средиземного моря. Отметим, что с лета 2016 года значительно возросла интенсивность разведывательных полетов самолетов ВВС США на Балтике, над Черным и Средиземным морями.