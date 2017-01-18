up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Новости Сирии

Тартус: самолет-разведчик США подкрался к базе ВМФ России

18 Января 2017 16:57
31Просмотры

Тартус: самолет-разведчик США подкрался к базе ВМФ России

Тартус, 18 января. Противолодочный самолет американских ВМС совершил разведывательный полет рядом с базой ВМФ РФ в сирийском Тартусе и в районе восточного Средиземноморья, где стоят российские корабли.

Сегодня по данным западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации, американский самолет Р-8А Poseidon с номером 168855 вылетел с сицилийской авиабазы. Длительное время разведчик совершал облет российской военно-морской базы в Тартусе и места дислокациии отечественных кораблей в восточной части Средиземного моря. Отметим, что с лета 2016 года значительно возросла интенсивность разведывательных полетов самолетов ВВС США на Балтике, над Черным и Средиземным морями.

Ирина Селезнева

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС