Кравчук оценил шансы Украины превратиться в ядерную державу

Киев, 18 января. Первый президент Украины Леонид Кравчук скептически оценивает шансы страны вновь стать ядерной державой. По его мнению, у Киева попросту не хватит средств для достижения такого статуса.

«Когда этот вопрос ставился в мое время, мы считали, что на восстановление ядерного оружия нужно 45 миллиардов долларов. Я думаю, что сейчас это все 100. Я не знаю, где эти господа видят такие деньги», — сказал он в интервью телеканалу «112 Украина».

По мнению Кравчука, политики своими манипуляциями ядерным оружием превратили данную тему в популистскую. Экс-глава государства добавил, что теоретически на Украине может появиться ядерное оружие, однако против такого расклада событий решительно выступают Европа и США.

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