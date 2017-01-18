Опять хакеры: речь Байдена о свободной Европе прервал сбой электросети

Давос, 18 января. В один из ключевых моментов выступления вице-президента США Джо Байдена на Международном экономическом форуме в Давосе выключился свет.

«Мы сохраним лидирующие позиции, потому что если мы не будем бороться за наши ценности, никто этого делать не станет. На мой взгляд, идея целостной, свободной и мирной Европы основывается на самой смелой мечте прошлого века», — заявил Джо Байден.

Вот в этот момент и пропал свет. Неполадку, впрочем, устранили в течение нескольких секунд. Форум в Давосе стартовал 17 января и продлится до конца недели.

Ранее власти США, в том числе Байден, неоднократно заявляли, что в злоключениях их страны якобы виноваты русские хакеры. И хотя этому не было никаких подтверждений, Байден поспешил публично заявить об ответных мерах, которые предпримут США. Байден говорил о целом спектре мер, в том числе тайных.