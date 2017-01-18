Центральную Италию сотрясли еще два подземных толчка

Рим, 18 января. В Центральной Италии произошли еще два подземных толчка магнитудой 5,7 и 5,6 балла.

Сейсмологический центр зафиксировал землетрясения на расстоянии около 100 километров от столицы Италии. Ранее сильный подземный толчок произошел в областях Лацио и Абруццо, также колебания земли ощущались и в Риме. На двух линиях столичного метро были эвакуированы пассажиры, сообщают Известия, информации о жертвах и пострадавших пока нет.

24 августа в Италии произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,2 балла, его толчки отозвались в нескольких регионах страны. Его жертвами стали 295 человек, более трех тысяч человек лишились крова.