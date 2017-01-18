Аршавин вошел в десятку лучших футболистов, никогда не игравших на ЧМ

Москва, 18 января. Полузащитник «Кайрата» и бывший игрок сборной России Андрей Аршавин попал в список лучших футболистов, которые никогда не выступали на чемпионатах мира.

Возглавил топ-10 либериец Джордж Вея, на втором и третьем месте оказались валлиец Райан Гиггз и выступавший за сборные Аргентины и Испании Альфредо Ди Стефано соответственно.

Напомним, Аршавин играл за национальную команду с 2002 по 2012 год, причем на ЧМ-2002 он не был включен в итоговую заявку. Российский футболист попал в символическую сборную Евро-2008, на котором сборная России завоевала бронзовые медали.