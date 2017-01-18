Озеров: Наши военнослужащие в Сирии понимают, что отступать некуда — позади Москва

Российские военные, которые в настоящий момент находятся на территории Сирии, имеют высокий боевой дух и готовы к выполнению любых поставленных задач. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым о том, как удается военному руководству страны поддерживать боевое настроение российских военнослужащих.

По словам сенатора, поддержание высокого боевого духа солдат РФ в Сирии стало реальным благодаря совокупности различных мер, которые принимаются руководством страны. Например, был принят закон о том, что солдаты, проходившие службу в Сирии, приравниваются к статусу участников боевых действий. Кроме того, это касается и гражданского персонала.

«Специальная комиссия главного управления кадров уже съездила в Сирию, провела осмотр людей, всех, кто был до закона, кто после. Все эти вопросы уже решены. Мы ратифицировали соглашение о статусе участников боевых действий. Он дает возможность, во-первых, пользоваться иммунитетом нашим военнослужащим, их приравняли к дипломатам. Во-вторых, все это будет иметь масштабную и постоянную основу. Это для людей тоже очень важно. Кроме того, все необходимые денежные довольствия, включая «боевые», военнослужащие получают своевременно и в полном объеме. В-третьих, эти люди не остаются без внимания гражданского персонала: артисты, видные спортсмены, политики, общественные деятели. Люди чувствуют, что дело, которым они занимаются, востребовано», — пояснил Озеров.

Кроме всего прочего, заметил сенатор, военнослужащие России ощущают отношение сирийского населения. Очень активно работает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, все видят, что есть конкретные результаты. Мир войной не восстанавливается, нужны политические процессы.

«Еще очень важным моментом является размещение. Я могу сравнивать, как наши миротворцы начинали в Абхазии и Южной Осетии в заброшенных домах, чуть ли не в подземных помещениях. Сейчас же, в частности в Сирии, они живут в полном комфорте. У них есть возможность пользоваться телевизором, включая российские телеканалы. Им предоставлен культурный центр, с ними постоянно работает психологический персонал, который оказывает помощь военнослужащим. Плюс, конечно, деятельность командиров, работа с личным составом (обучение, воспитание, разъяснение целей и задач). Все вышеперечисленное способствует поддержанию высокого боевого духа наших военнослужащих в Сирии. Они понимают, что с террористами лучше бороться там, чем потом они придут к нам на землю, где живут наши родные и близкие», — резюмировал Виктор Озеров.