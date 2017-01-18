Трамп рассказал о своих первых президентских успехах

Вашингтон, 18 января. Решение ряда крупных американских компаний о возвращении своего бизнеса на территорию США является заслугой избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом в среду заявил сам политик.

«Обратитесь к главным исполнительным директорам компаний, чтобы узнать реальные факты. Они вернулись из-за меня», — написал новый президент Соединенных Штатов Америки в Twitter.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания Ford приняла решение свернуть проект строительства завода в Мексике.

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