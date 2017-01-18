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Названа причина госпитализации Буша-старшего
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Названа причина госпитализации Буша-старшего

Сегодня 16:39
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Названа причина госпитализации Буша-старшего

Вашингтон, 18 января. Врачи назвали причину срочной госпитализации бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Согласно предварительным данным, 92-летний политик испытывает проблемы с дыханием.

Впрочем медики настроены оптимистично. Они утверждают, что Буш хорошо реагирует на лечение, и через пару дней будет выписан.

«Врачи довольны лечением. Мы надеемся, что он покинет больницу в самое ближайшее время», — заявил агентству Associated Press официальный представитель бывшего президента Джим МакГрас.

Напомним, что Джордж Буш-старший, который занимал пост президента США с 1989 по 1993 годы, страдает от болезни Паркинсона и использует для передвижения инвалидную коляску. В 2015 году он был госпитализирован в Хьюстоне после неудачного падения у себя на даче в штате Мэн. А в 2012 году политик провел Рождество в отделении интенсивной терапии из-за бронхита.

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Геннадий Плющев
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