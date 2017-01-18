В НАТО рассказали, как Трамп повлияет на позицию альянса по Украине

Брюссель, 18 января. Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что вступление Дональда Трампа в должность президента США не изменит отношение альянса к Украине.
Генерал подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать помощь Украине, которая на данном этапе состоит из обучающих программ, призванных укрепить обороноспособность страны.
«Нет причин полагать, что позиция в отношении Украины будет изменена. Мы работаем с украинскими партнерами, усиливая их обороноспособность», — заявил Павел.
Ранее лидер немецкой оппозиции Сара Вагенкнехт заявила, что военно-политический блок НАТО следует распустить и заменить коллективной системой безопасности, включающей в свой состав Россию.
Кирилл Иванов