В НАТО рассказали, как Трамп повлияет на позицию альянса по Украине

18 Января 2017 18:33 59

Брюссель, 18 января. Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что вступление Дональда Трампа в должность президента США не изменит отношение альянса к Украине.

Генерал подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать помощь Украине, которая на данном этапе состоит из обучающих программ, призванных укрепить обороноспособность страны.

«Нет причин полагать, что позиция в отношении Украины будет изменена. Мы работаем с украинскими партнерами, усиливая их обороноспособность», — заявил Павел.

Ранее лидер немецкой оппозиции Сара Вагенкнехт заявила, что военно-политический блок НАТО следует распустить и заменить коллективной системой безопасности, включающей в свой состав Россию.