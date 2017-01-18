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Административные штрафы в Петербурге увеличат в 10 раз
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Административные штрафы в Петербурге увеличат в 10 раз

Сегодня 16:46
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Административные штрафы в Петербурге увеличат в 10 раз

Санкт-Петербург, 18 января. Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало увеличение административных штрафов в 10 раз.

Большинство депутатов Законодательного собрания Петербурга одобрили увеличение административных штрафов. Инициативу поддержали 42 парламентария. Лишь пятеро выступили против. Двое депутатов воздержались от голосования.

«Зачастую административная ответственность за совершение правонарушений, имеющих повышенную общественную опасность, в виде административного штрафа в размере пять тысяч рублей для граждан или пятьдесят тысяч рублей для должностных лиц является явно несоразмерной тяжести и общественной опасности соответствующих деяний», — цитирует пояснительную записку к законопроекту «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Отмечается, что штрафы возрастут в 10 раз.

Ранее администрация Тюмени расширила список мест, где ночью ограничено присутствие несовершеннолетних. Под эти ограничения попали кальянные, передает Ura.Ru.

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Катерина Тимошенская
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