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Италия считает победу над ИГ событием наступившего года

18 Января 2017 16:33
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Италия считает победу над ИГ событием наступившего года

Берлин, 18 января. Глава правительства Италии Паоло Джентилиони заявил, что террористическая организация «Исламское государство» может быть ликвидирована к концу 2017 года.

Итальянский премьер-министр Паоло Джентилиони, будучи в Берлине на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявил о конце ИГ. По его словам с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), удастся покончить к концу 2017 года в «военном плане». В то же время, глава правительства Италии признал, что ликвидация ИГИЛ не означает конец террористической угрозы. В этой связи он призвал к тесному сотрудничеству в борьбе с глобальным терроризмом.

 

Ирина Селезнева

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