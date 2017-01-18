Новости Новороссии: ВСУ готовят новое наступление в Донбассе, ДНР готовится к Крещению

Новороссия, 18 января. Власти ДНР сообщают, что командование ВСУ готовит новое наступление в Донбассе, киевские власти сорвали видеоконференцию по обмену пленными минской гуманитарной подгруппы, Донецк готовится к Крещению.
За прошедшие сутки украинские войска 682 раза обстреляли территории ДНР, при корректировке огня использовались беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
Огонь велся из 152-мм артиллерийских орудий, минотометов калибра 82 и 120 мм, а также разнокалиберных пулеметов. Также применялось вооружение БМП и стрелковое оружие.
Согласно данным донецкого командования, под огнем ВСУ вновь оказались окраины Горловки — поселки Зайцево, Озеряновка, Доломитное, Гольмовский.
Разведка ДНР также отметила появление инженерной техники ВСУ в окрестностях подконтрольной украинским войскам части Зайцево, а также в районе населенных пунктов Майорск и Кодема. Проводятся работы по разминированию местности, предположительно, с целью подготовки плацдарма для нового наступления на позиции ополченцев.
Украинские войска также обстреляли окрестности Донецка: поселок Трудовские, территорию бывшего аэропорта, населенные пункты Еленовка, Луганское и Сигнальное к юго-западу от столицы республики, а также село Спартак к северу от города.
Остается напряженной остановка и на юге республики, где ВСУ обстреляли населенные пункты Саханка, Коминтерново, Ленинское и Октябрь. Под огнем также в очередной раз оказались Ясиноватая, Докучаевск и его пригород поселок Ясное.
Басурин предупредил, что киевское командование готовит ряд провокаций в отношений военнослужащих ДНР в районе линии соприкосновения между сторонами конфликта.
По данным властей ДНР, командованием ВСУ был отдан приказ о пополнении боеприпасов к запрещенным видам вооружений в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Водяное, Красногоровка и Нетайлово.
Киевские власти сорвали запланированную на сегодня видеоконференцию минской гуманитарной подгруппы по вопросу обмена пленными. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на уполномоченного по правам человека в ДНР Дарью Морозову.
Омбудсмен ДНР подчеркнула, что власти республики отказались от проведения конференции, которое стало нецелесообразным после заявления украинской стороны о невозможности участия в ней спецпредставителя Киева Виктора Медведчука.
Морозова также отметила, что публичное заявление Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы, о переносе видеоконференции на следующую неделю по взаимной договоренности сторон не соответствует действительности.
«Можно сделать вывод, что украинская сторона в очередной раз срывает переговорный процесс в вопросе обмена пленными», — констатировала Морозова.
Представитель ДНР подтвердила, что уже отправила официальное письмо координатору минской подгруппы по гуманитарным вопросам представителю ОБСЕ Тони Фришу, в котором объяснила точку зрения донецкого руководства относительно нецелесообразности проведения видеоконференции в назначенный срок.
Необходимо напомнить, что Морозова настояла в ходе последнего заседания подгруппы в Минске 16 января на проведении видеоконференции с участием представителя Украины по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука.
В районе крещенских купаний в ДНР будут развернуты полевые кухни и пункты обогрева. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
Сотрудники министерства установят 12 палаток и пять модулей для обогрева смельчаков, решившихся окунуться в ледяную воду. Будут также развернуты три полевые кухни, где люди смогут выпить горячего чая.
Также команды спасателей будут неотрывно дежурить в местах купаний на протяжение всего праздника.
Всего на территории республики будет оборудовано 48 купелей, для обеспечения безопасности будет привлечено более 220 спасателей и 43 единицы техники, а также бригады скорой помощи.
Власти ДНР ожидают, что в крещенских купаниях в этом году примет участие более 20 тысяч жителей и гостей республики.