Новости Новороссии: ВСУ готовят новое наступление в Донбассе, ДНР готовится к Крещению

Новороссия, 18 января. Власти ДНР сообщают, что командование ВСУ готовит новое наступление в Донбассе, киевские власти сорвали видеоконференцию по обмену пленными минской гуманитарной подгруппы, Донецк готовится к Крещению.

Басурин: Киев планирует новое наступление

За прошедшие сутки украинские войска 682 раза обстреляли территории ДНР, при корректировке огня использовались беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

Огонь велся из 152-мм артиллерийских орудий, минотометов калибра 82 и 120 мм, а также разнокалиберных пулеметов. Также применялось вооружение БМП и стрелковое оружие.

Согласно данным донецкого командования, под огнем ВСУ вновь оказались окраины Горловки — поселки Зайцево, Озеряновка, Доломитное, Гольмовский.

Разведка ДНР также отметила появление инженерной техники ВСУ в окрестностях подконтрольной украинским войскам части Зайцево, а также в районе населенных пунктов Майорск и Кодема. Проводятся работы по разминированию местности, предположительно, с целью подготовки плацдарма для нового наступления на позиции ополченцев.

Украинские войска также обстреляли окрестности Донецка: поселок Трудовские, территорию бывшего аэропорта, населенные пункты Еленовка, Луганское и Сигнальное к юго-западу от столицы республики, а также село Спартак к северу от города.

Остается напряженной остановка и на юге республики, где ВСУ обстреляли населенные пункты Саханка, Коминтерново, Ленинское и Октябрь. Под огнем также в очередной раз оказались Ясиноватая, Докучаевск и его пригород поселок Ясное.

Басурин предупредил, что киевское командование готовит ряд провокаций в отношений военнослужащих ДНР в районе линии соприкосновения между сторонами конфликта.

По данным властей ДНР, командованием ВСУ был отдан приказ о пополнении боеприпасов к запрещенным видам вооружений в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Водяное, Красногоровка и Нетайлово.

Киев сорвал видеоконференцию по обмену пленными

Киевские власти сорвали запланированную на сегодня видеоконференцию минской гуманитарной подгруппы по вопросу обмена пленными. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на уполномоченного по правам человека в ДНР Дарью Морозову.

Омбудсмен ДНР подчеркнула, что власти республики отказались от проведения конференции, которое стало нецелесообразным после заявления украинской стороны о невозможности участия в ней спецпредставителя Киева Виктора Медведчука.

Морозова также отметила, что публичное заявление Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы, о переносе видеоконференции на следующую неделю по взаимной договоренности сторон не соответствует действительности.

«Можно сделать вывод, что украинская сторона в очередной раз срывает переговорный процесс в вопросе обмена пленными», — констатировала Морозова.

Представитель ДНР подтвердила, что уже отправила официальное письмо координатору минской подгруппы по гуманитарным вопросам представителю ОБСЕ Тони Фришу, в котором объяснила точку зрения донецкого руководства относительно нецелесообразности проведения видеоконференции в назначенный срок.

Необходимо напомнить, что Морозова настояла в ходе последнего заседания подгруппы в Минске 16 января на проведении видеоконференции с участием представителя Украины по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука.

ДНР готовится к Крещению

В районе крещенских купаний в ДНР будут развернуты полевые кухни и пункты обогрева. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Сотрудники министерства установят 12 палаток и пять модулей для обогрева смельчаков, решившихся окунуться в ледяную воду. Будут также развернуты три полевые кухни, где люди смогут выпить горячего чая.

Также команды спасателей будут неотрывно дежурить в местах купаний на протяжение всего праздника.

Всего на территории республики будет оборудовано 48 купелей, для обеспечения безопасности будет привлечено более 220 спасателей и 43 единицы техники, а также бригады скорой помощи.

Власти ДНР ожидают, что в крещенских купаниях в этом году примет участие более 20 тысяч жителей и гостей республики.