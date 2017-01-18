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Алеппо: ВКС РФ и ВВС Турции начали первую совместную операцию против ИГИЛ
Политика

Алеппо: ВКС РФ и ВВС Турции начали первую совместную операцию против ИГИЛ

Сегодня 17:11
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ВКС РФ и ВВС Турции начали в Алеппо первую совместную операцию против ИГ

Москва, 18 января. ВКС РФ и ВВС Турции в среду начали первую совместную операцию против «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ) в сирийской провинции Алеппо.

Как сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, операция проводится в пригородах населенного пункта Эль-Баб.

«К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24м, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: 4 F-16 и 4 F-4. Всего поражается 36 объектов», — сообщил Рудской.

Напомним, террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в РФ, ее деятельность является незаконной.

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