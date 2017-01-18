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Ученые выяснили, кто из людей может «слышать» свет
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Ученые выяснили, кто из людей может «слышать» свет

Сегодня 16:39
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Ученые выяснили, кто из людей может «слышать» свет

Лондон, 18 января. Нейробиологи Лондонского университета узнали, что более 20% людей на планете в состоянии «слышать» световые сигналы.

Результаты исследований показали, что приблизительно пятая часть населения Земли сталкивалась с синестезией, явлением, при котором сигнал одного рода дает отклик другому органу чувств. В эксперименте участникам транслировали световые сигналы в виде азбуки Морзе, около 22% сообщили, что при этом они слышали какие-то звуки, причем именно эти люди лучше остальных выполнили задание. Доля синестетиков, сообщает «Индикатор», среди профессиональных музыкантов гораздо выше, однако доподлинно неизвестно, является ли это причиной или следствием их рода деятельности.

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Алексей Громов
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