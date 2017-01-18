Полуторагодовалый малыш сварился в горячей ванне на Алтае

Бийск, 18 января. Полуторагодовалый ребенок умер от ожогов, полученных в горячей ванне на Алтае, сообщили представители региональных следственных органов.

Инцидент произошел 16 января. В одном из многоэтажных жилых домов города мать оставила полуторагодовалого ребенка в горячей ванне без присмотра. Малыш получил значительные термические ожоги. Врачи не смогли его спасти: ребенок скончался в медицинском учреждении в тот же день.

«Следственными органами СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — констатировали в следственных органах.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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