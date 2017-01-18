Глава Ямала поблагодарил Путина за поддержку проектов в регионе

18 Января 2017 16:32 36

Москва, 18 января. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за поддержку стратегических региональных проектов. Об этом в среду проинформировала пресс-служба администрации главы государства.

«Для Ямала это огромный шаг в развитии», — подчеркнул Кобылкин.

Как ранее сообщало информационное агенство URA.RU, президент России Владимир Владимирович Путин ввел в эксплуатацию газопровод «Бованенково — Ухта-2».

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