Минобороны РФ формирует новые подразделения инженерных войск в ЗВО

Москва, 18 января. Минобороны РФ приступило к формированию нового соединения материально-технического обеспечения в Западном военном округе (ЗВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в соединение численностью более двух тысяч военнослужащих с местом дислокации в Воронежской области будет сформировано к концу текущего года.

«В состав соединения войдут автомобильные, ремонтные, дорожно-комендантские и понтонно-мостовые подразделения, а также трубопроводный батальон», — говорится в сообщении.

В Минобороны также добавили, что подразделения будут оснащены современными образцами военной и специальной техникой, а соединение будет выполнять задачи обеспечения боеготовности войск ЗВО в Центральном регионе России.

Ранее информационное агентство URA.RU сообщало, что авиационные соединения Западного военного округа получили в рамках гособоронзаказа большую партию ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ-5.