Прокурор Москвы проверит глумливые посты Рынски о жертвах Ту-154

Москва, 18 января. Обращения депутатов и общественников, просящих проверить скандальный пост в Facebook светского обозревателя Божены Рынски о погибших при крушении Ту-154 журналистах НТВ переданы прокурору Москвы. Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Рынска ранее в оскорбительной форме прокомментировала гибель журналистов НТВ в авиакатастрофе Ту-154, которая произошла 25 декабря 2016 года. Тогда погибли 92 человека, в том числе журналисты нескольких телеканалов. Спикер Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил тогда, что с запросом о проведении проверки публикаций Рынски на предмет нарушения законодательства в ведомство обратился член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

«Обращения общественников и депутатов переданы для разрешения прокурору города Москвы», — проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, передает РИА Новости.

В 2014 году Рынска напала на журналиста НТВ, пытавшегося взять у нее интервью. Женщина повредила журналисту видеокамеру, в итоге ее приговорили к году исправительных работ. В Кремле высказывания Рынски назвали «уродливыми проявлениями сумасшествия».