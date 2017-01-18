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Сирия: жители Дейр-эз-Зора пекут хлеб и торгуют на рынке, несмотря на войну с ИГ

18 Января 2017 17:58
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Сирия: Жители Дейр-эз-Зора пекут хлеб и торгуют на рынке, несмотря на войну с ИГ

Сирия, 18 января. Губернатор сирийского города Дейр-эз-Зор, осажденного боевиками «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ), проверил работу хлебопекарни и медицинских центров в непростое военное время.

Источник Федерального агентства новостей прислал в редакцию видео, на котором запечатлен визит Мухаммада Ибрагима Самры в пекарню и медицинский центр Дейр-эз-Зора. Он внимательно отследил производственные процессы и изучил условия лечения сирийцев. 

Сирия: Жители Дейр-эз-Зора пекут хлеб и торгуют на рынке, несмотря на войну с ИГ

Губернатор пришел убедиться собственными глазами, что Дейр-эз-Зор крепко стоит на ногах, несмотря на боевые столкновения вокруг города, а местные жители полны решимости бороться. Самра навестил пекарню в районе Аль-Джура, которая ежедневно производит 12 тонн хлеба и распространяет его с помощью Сирийского общества Красного Полумесяца между всеми нуждающимися. Он также прошелся по рынкам, чтобы оценить ассортимент имеющихся продуктов и цены на них. Наконец, команда губернатора побывала и в медицинском центре «Аль-Таура», который предоставляет людям лечебные услуги круглосуточно. 

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Накануне была свернута мировая продовольственная программа ООН: миротворцы решили приостановить воздушную доставку помощи в Дейр-эз-Зор, видя ожесточенные столкновения в ряде районов города. Так что жителям в вопросах обеспечения жизнедеятельности придется надеяться только на себя.

Максим Вручный

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