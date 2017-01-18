Глава федерации СЛА Чувашии погиб при падении мотопараплана

18 Января 2017 16:22 40

Чебоксары, 18 января. Глава Федерации сверхлегкой авиации Чувашии Валерий Тимофеев погиб в результате крушения мотопараплана в Чебоксарах. По последним данным, он скончался от полученных травм по дороге в больницу.

Как сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК РФ, сегодня днем под аэропортом спустя несколько минут после взлета рухнул мотопараплан. Управлявший им участник авиаклуба «Чебоксарский» получил смертельные травмы. На месте авиационного происшествия сейчас работают следователи.

Известно, что погибший был основателем Федерации сверхлегкой авиации Чувашии. Более того, летному спорту он отдал большую часть своей жизни, передает Life.ru. Тимофеев также увлекался аэро- и фотосъемкой.