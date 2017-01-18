Путин назвал приоритетами сохранение низкого уровня инфляции и безработицы

Москва, 18 января. Российские власти должны сохранить низкий уровень инфляции и безработицы. Такое поручение в среду дал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященного экономическим вопросам.

«Нужно сохранить устойчивость государственных финансов, безусловно, приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы, обеспечить меры реагирования на возможные риски», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время наблюдаются положительные тенденции в российской экономике, однако они пока неустойчивые. Напомним, что ООН прогнозирует в этом году рост российского ВВП на 1%. Об этом говорится в докладе о состоянии и перспективах экономики WESP-2017 департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.