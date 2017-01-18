NASA зарезервировало места на «Союзе»

Вашингтон, 18 января. NASA может отправить своих специалистов в космос на российском корабле «Союз» в 2019 году. Как сообщили в пресс-службе ракетно-космической корпорации «Энергия», американское национальное космическое агентство зарезервирует три места на случай, если частный пилотируемый корабль Crew Dragon не получится отправить на МКС в срок.

«НАСА также рассматривает опцион на три полетные возможности на российском «Союзе» в 2019 г. для обеспечения резервирования на случай задержки готовности американских частных кораблей и расширения операций и исследований на МКС» — сообщили в РКК «Энергия» журналистам.

Напомним, запуск Dragon был перенесен на второй квартал 2018 года в связи с доработкой системы заправки ракеты Falcon 9, взорвавшейся во время пуска осенью 2016 года.