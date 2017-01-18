Олень Кузьма поселился во дворе многоэтажки в Подмосковье

Лобня, 18 января. Олень по кличке Кузьма живет во дворе многоэтажки в подмосковной Лобне. Хозяин животного привез оленя из Мурманской области и содержит его в специальном вольере.

Олень Кузьма, живущий во дворе многоэтажного дома в Подмосковье, питается комбикормом, ягелем и травой, которую находит под снегом. По словам хозяина животного, Кузьма регулярно осматривается местным ветеринарным врачом. Необычное для Лобни животное работает вместе со своим владельцем на новогодних праздниках — катает детей.

Известно, что многие местные жители осуждают содержание оленя в нетрадиционных для животного условиях города. Однако в администрации Лобни заявили, что если олень находится в хорошей физической форме и нет угрозы для его здоровья, изымать животное у владельца не будут, передает телеканал «360° Подмосковье».