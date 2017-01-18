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Происшествия

Пьяный водитель устроил ДТП с пятью автомобилями в Глазове

18 Января 2017 16:28
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Пьяный водитель устроил ДТП с пятью автомобилями в Глазове

Глазов, 18 января. Житель города Глазов по дороге домой врезался в пять припаркованных автомобилей, после чего его вытащили из салона машины местные жители. Тогда виновник ДТП повалился на землю и чуть не уснул.

Как передает Телеканал 360, мужчина за рулем Renault Duster, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе своего дома не вписался в поворот и протаранил иномарки Nissan и Volkswagen, после чего последовало столкновение с еще несколькими машинами. Подоспевшие прохожие остановили горе-водителя и вытащили его на улицу. Поскольку виновник ДТП еле держался на ногах, если уложили на землю, где он едва не уснул.

Ксения Тасманова

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