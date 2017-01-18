База «Тартус» в Сирии ожидает прибытия корабля «Николай Фильченков»

Тартус, 18 января. Большой десантный корабль Черноморского флота «Николай Фильченков» прошел через Босфор и взял курс на российскую базу ВМФ «Тартус».

«Николай Фильченков» вышел из порта Новороссийска с грузом для базы «Тартус», где располагается пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Средиземноморье. Также пролив Босфор сегодня прошло вспомогательное судно ЧФ, которое является плавучей мастерской. В январе текущего года к сирийским берегам проследовали корабли Балтийского флота «Александр Шабалин» и «Королев». Российские десантные корабли и вспомогательные суда выполняют транспортировку грузов для российской авиабазы «Хмеймим», которая ведет борьбу с исламскими террористами на территории Сирии.