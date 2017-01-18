Гамбургеры и газировку на российском телевидении могут приравнять к пиву и сигаретам

Москва, 18 января. На российском телевидении могут ограничить время показа рекламы колбасы, чипсов, газировки и других вредных продуктов, сообщили в Минздраве России.

Стратегия ведомства до 2025 года по формированию здорового образа жизни предполагает сокращение на телевидении в России количества рекламы вредной пищи.

«(Запланировано. — Прим. ФАН) законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия)», — говорится в тексте документа.

По мнению представителей Минздрава, эти меры сократят показатели смертности от неинфекционных заболеваний в стране.

Ранее стало известно, что красный перец продлевает жизнь. Об этом заявили специалисты Медицинского колледжа Ларнера при Университете Вермонта.