Представитель ДНР заявил об улучшениях в Крыму после выхода из состава Украины

Симферополь, 18 января. Глава Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что Крым изменился в лучшую сторону после воссоединения с Россией.

«Крым стал совсем другим, нежели был при Украине. Полуостров меняется в лучшую сторону, это заметно буквально с первого взгляда», — сказал Пушилин в комментарии интернет-изданию «Лента.ру».

Глава Народного совета ДНР подчеркнул, что для большинства бывших советских республик единственно верный путь — развиваться вместе с Россией. Также он добавил, что такой вектор развития позволил бы избежать гражданской войны на Украине.

Ранее информационное агентство URA.RU сообщало, что 16 января с дружественным визитом в Крым прибыли главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, в составе делегации также был Денис Пушилин и его коллега из ЛНР Владимир Дегтяренко.