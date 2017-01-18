Освобождение Алеппо стало важнейшим шагом к миру в Сирии — президент Ирана

Тегеран, 18 января. Освобождение Алеппо является важнейшим достижением в ходе кампании против терроризма в Сирии. С начала военной кампании в 2011 году террористы не получали настолько серьезного удара. Такое заявление сделал президент Ирана Хассан Роухани во время встречи в Тегеране с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом.

Роухани подчеркнул, что победа в Алеппо «показала миру, что сирийский народ способен защитить свое отечество перед лицом террористов, и что террористические группировки и их спонсоры не смогут добиться своих целей». Победу в Алеппо и установление в Сирии режима перемирия глава Ирана назвал «двумя важнейшими шагами для достижения мира и стабильности в арабской стране».

Ряд официальных лиц Ирана ранее выразил уверенность в том, что представителям США не место на предстоящих переговорах в Астане — Соединенные Штаты не могут участвовать в решении сирийского вопроса, поскольку их власти признали, что активно содействовали попыткам свергнуть правительство Сирии, принимающее участие в переговорах.