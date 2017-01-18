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Стихия нанесла страшный удар по лагерю беженцев под Тартусом
Новости Сирии

Стихия нанесла страшный удар по лагерю беженцев под Тартусом

Сегодня 15:52
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Стихия нанесла страшный удар по лагерю беженцев под Тартусом

Тартус, 18 января. Шторм, ураганный ветер и наводнение практически смыли палатки и имущество беженцев, бежавших из Идлиба на контролируемые правительством Сирии территории. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором можно увидеть последствия разгула стихии в лагере Араб Аль-Шати (Arab Al-Shatie) – затопленные участки, уничтоженные посевы, испуганных детей.

Беженцы рассказали, что остались без запасов пищи, но, главное, им нечем кормить животных, которые обеспечивают продовольствием лагерь. Также людям требуются теплые вещи, палатки, одеяла. Проблему уже решают местная администрация, а также Сирийский Красный полумесяц. Возможно, помощь окажет Российский центр по примирению и структуры ВКС РФ.

Стихия нанесла страшный удар по лагерю беженцев под Тартусом

Примечательно, что западные страны не спешат помогать беженцам на территориях, контролируемых правительством Сирии. Ранее гуманитарные конвои от имени ЕС или стран западной коалиции направлялись преимущественно в Идлиб и другие провинции, находящиеся под контролем радикальных группировок.

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Алексей Громов
#тартус
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