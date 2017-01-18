Сирия сегодня: победа Путина и Шойгу, сирийский позор США, стенания Маккейна

Сирия, 18 января. Сокращение российской группировки в Сирии, глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о «сирийских уроках», американский «ястреб» Джон Маккейн признал победу Владимира Путина на Ближнем Востоке и констатировал позор США.

Победа Шойгу в Сирии

Операция в Сирии подтвердила профессионализм руководства Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на открытии трехдневного оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава ВС РФ.

«В последнее время профессиональный уровень генералов, адмиралов и офицеров значительно повысился, — отметил глава Минобороны РФ. — Подтверждением этому служит операция в Сирии».

По словам Сергея Шойгу, бесценный боевой опыт, накопленный нашей армией в Сирии, показывает, что необходимо и дальше повышать слаженность действий руководящего состава армии и флота, совершенствовать военное управление и подготовку офицерского состава Вооруженных сил России.

Как сообщает Газета.Ru, в связи с выполнением поставленных задач министерство обороны России приступило к сокращению российской военной группировки в Сирии. Приведенный изданием видеосюжет иллюстрирует, как военнослужащие Минобороны РФ готовятся к отбытию с авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия в Сирии. В настоящее время Россия продолжает сокращать свое военное присутствие в Сирийской Арабской Республике, подчеркивает издание.

Сирийская площадка в Астане открыта для США

Окончательный состав участников переговоров по межсирийскому урегулированию, которые пройдут в столице Казахстана Астане в конце января, еще не определен, поскольку все приглашенные участники должны официально подтвердить свое присутствие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Себастианом Курцом, который находится в Москве с официальным визитом.

По словам Лаврова, для участия в переговорах в Астане с сирийской стороны были приглашены представители официального Дамаска и вооруженных группировок, подписавших соглашение о перемирии от 29 декабря прошлого года. При этом из диалога о будущем Сирии будут исключены все, кто так или иначе связан с запрещенными в РФ террористическими группировками «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) и «Джебхат ан-Нусра».

При этом Лавров не исключил, что Соединенные Штаты также смогут прислать своего представителя на переговоры в Астане. «Форма, в которой направляются приглашения, позволяет обеспечить участие… в том числе представителей администрации США», — отметил Лавров. Ранее представитель Ирана заявил, что Тегеран решительно против участия американцев в переговорах в Астане.

Рыдания Маккейна

По словам американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, известного патологической ненавистью к нашей стране, президент РФ Владимир Путин сделал Россию ведущим игроком на Ближнем Востоке, отобрав эту роль у США.

В качестве примера американский «ястреб» привел переговоры в Астане, на которые США если и попадут (что весьма сомнительно), то лишь в качестве приглашенного наблюдателя, вынужден был признать Маккейн в интервью телеканалу MSNBC.