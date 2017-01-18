FAN-TV Лента новостей
Сирия сегодня: победа Путина и Шойгу, сирийский позор США, стенания Маккейна
Новости Сирии

Сирия сегодня: победа Путина и Шойгу, сирийский позор США, стенания Маккейна

Сегодня 16:24
59

Сирия сегодня: победа Путина и Шойгу, сирийский позор США, стенания Маккейна

Сирия, 18 января. Сокращение российской группировки в Сирии, глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о «сирийских уроках», американский «ястреб» Джон Маккейн признал победу Владимира Путина на Ближнем Востоке и констатировал позор США.

Победа Шойгу в Сирии

Операция в Сирии подтвердила профессионализм руководства Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на открытии трехдневного оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава ВС РФ.

«В последнее время профессиональный уровень генералов, адмиралов и офицеров значительно повысился, — отметил глава Минобороны РФ. — Подтверждением этому служит операция в Сирии».

По словам Сергея Шойгу, бесценный боевой опыт, накопленный нашей армией в Сирии, показывает, что необходимо и дальше повышать слаженность действий руководящего состава армии и флота, совершенствовать военное управление и подготовку офицерского состава Вооруженных сил России.

Как сообщает Газета.Ru, в связи с выполнением поставленных задач министерство обороны России приступило к сокращению российской военной группировки в Сирии. Приведенный изданием видеосюжет иллюстрирует, как военнослужащие Минобороны РФ готовятся к отбытию с авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия в Сирии. В настоящее время Россия продолжает сокращать свое военное присутствие в Сирийской Арабской Республике, подчеркивает издание.

Сирийская площадка в Астане открыта для США

Окончательный состав участников переговоров по межсирийскому урегулированию, которые пройдут в столице Казахстана Астане в конце января, еще не определен, поскольку все приглашенные участники должны официально подтвердить свое присутствие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Себастианом Курцом, который находится в Москве с официальным визитом.

Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Австрии Себастианом Курцом

По словам Лаврова, для участия в переговорах в Астане с сирийской стороны были приглашены представители официального Дамаска и вооруженных группировок, подписавших соглашение о перемирии от 29 декабря прошлого года. При этом из диалога о будущем Сирии будут исключены все, кто так или иначе связан с запрещенными в РФ террористическими группировками «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) и «Джебхат ан-Нусра».

При этом Лавров не исключил, что Соединенные Штаты также смогут прислать своего представителя на переговоры в Астане. «Форма, в которой направляются приглашения, позволяет обеспечить участие… в том числе представителей администрации США», — отметил Лавров. Ранее представитель Ирана заявил, что Тегеран решительно против участия американцев в переговорах в Астане.

Рыдания Маккейна

По словам американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, известного патологической ненавистью к нашей стране, президент РФ Владимир Путин сделал Россию ведущим игроком на Ближнем Востоке, отобрав эту роль у США.

В качестве примера американский «ястреб» привел переговоры в Астане, на которые США если и попадут (что весьма сомнительно), то лишь в качестве приглашенного наблюдателя, вынужден был признать Маккейн в интервью телеканалу MSNBC.

«Нет ничего более показательного, чем то, что русские, иранцы и турки «пригласили» Соединенные Штаты на встречу по межсирийскому урегулированию. США уже не являются лидером и даже не являются участником (мирного процесса в Сирии). Нас «пригласили». Как низко мы опустились», — посетовал Маккейн.

комментарии
Анна Кириллова
#сирия #сергей шойгу #сергей лавров #минобороны рф #джон маккейн
Новости партнеров
Эксклюзив

«Нафтогаз» против «Газпрома»: кто победит в Стокгольмском арбитраже

Сегодня 16:09
54

Стихия нанесла страшный удар по лагерю беженцев под Тартусом

Сегодня 15:52
129

Антисанкционный фронт: что мешает Австрии освободить Россию от ограничений ЕС

Сегодня 15:51
121

Спустить всех собак на Трампа, или Почему Сноудену лучше остаться в России

Сегодня 15:42
112

Вернуть Донбасс в обмен на Крым: максимум, во что остается верить Украине

Сегодня 15:34
145
Показать еще
Прямая трансляция

Экс-президент Чехии Клаус объяснил, почему миграция не похожа на итальянский ресторан. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Глава федерации СЛА Чувашии погиб при падении мотопараплана

16:22

Минобороны РФ формирует новые подразделения инженерных войск в ЗВО

16:19

NASA зарезервировало места на «Союзе»

16:17

База «Тартус» в Сирии ожидает прибытия корабля «Николай Фильченков»

16:17

Житель Подмосковья переехал в палатку на крыше дома

16:13

Гамбургеры и газировку на российском телевидении могут приравнять к пиву и сигаретам

16:12

«Нафтогаз» против «Газпрома»: кто победит в Стокгольмском арбитраже

16:09

Путин назвал приоритетами сохранение низкого уровня инфляции и безработицы

16:06

Освобождение Алеппо стало важнейшим шагом к миру в Сирии — президент Ирана

16:05

Олень Кузьма поселился во дворе многоэтажки в Подмосковье

16:05

Геноцид езидов в Сирии и Ираке может быть признан Конгрессом США

15:59

Представитель ДНР заявил об улучшениях в Крыму после выхода из состава Украины

15:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Глава федерации СЛА Чувашии погиб при падении мотопараплана
Читать
Закрыть