В Госдуме прокомментировали слова Байдена о вмешательстве России в европейские выборы

18 Января 2017 16:28 59

Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что в будущем Россия попытается вмешаться в выборы в Европе. С таким предупреждением американский чиновник выступил сегодня на Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«При президенте Путине Россия использует каждое доступное ей средство, чтобы сыграть на скрытых проблемах западных стран и вернуть свое влияние в регион», — отмечает уходящий вице-президент.

Выборы в большинстве ключевых стран Евросоюза уже не за горами: в Германии и Франции они произойдут уже в этом году. Россия, настаивает Байден, попытается повлиять на эти демократические процессы.

«Учитывая, что во многих странах Европы выборы пройдут в этом году, нам стоит ожидать новых попыток России вмешаться в демократический процесс. Это случится вновь, я вам обещаю. И цель предельно ясна: разрушить международный либеральный порядок», — резюмирует он.

Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам, предоставил Федеральному агентству новостей свою оценку слов вице-президента США.

«Уходя с государственного поста, Байден, должно быть, не планирует уходить совсем из политики. Он достаточно влиятельная фигура в своей стране, он представляет интересы определенных властных кругов в США. В свою очередь, эти круги, наверное, и дальше будут пытаться держать в информационном пространстве тему «вмешательства России» в выборы по всему свету. Что касается определенных новых назначенцев в команду Трампа, то, скорее всего, кто-то из них может ее подхватить. Хотя, я думаю, сделают это далеко не все», — приводит свою точку зрения депутат.

Конечно, продолжает он, все это выглядит достаточно странно. Между тем можно говорить, что определенных успехов по части поддержания на плаву темы «российского вмешательства в американские выборы» уходящая администрация Белого дома уже достигла. Все же разглагольствования на этот счет уже пересекли Атлантический океан и прижились в Европе. Не от одного только Джозефа Байдена можно теперь услышать «предупреждения» об амбициях России.

«Вообще-то, как я понимаю, уже и среди европейских политиков появляются люди, которые пытаются муссировать эту тему», — резюмирует Новиков. Какое развитие эта история получит соразмерно с приближением германских и французских выборов — еще не известно.

«Но сейчас нам не стоит гадать, за что те или иные европейские политики могут критиковать нас в будущем», — подводит итог первый зампред комитета ГД по международным делам.