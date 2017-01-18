Житель Подмосковья переехал в палатку на крыше дома

Московская область, 18 января. Один из жителей Подмосковья принял решение переселиться в желтую палатку на крыше дома. Об этом во вторник сообщили очевидцы.

Речь идет о населенном пункте Королев. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», горожане пока не знают, у кого именно возникли жилищные проблемы.

Напомним, ранее официальные представители министерства юстиции Российской Федерации уточнили механизм взыскания у должника единственного жилья.

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