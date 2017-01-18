Мать Собчак рассказала, как внука Платона закаляют по-спартански

Москва, 18 января. Мама телеведущей Ксении Собчак рассказала, как ее дочь и зять Максим Виторган воспитывают сына Платона.

Вдова бывшего губернатора Анатолия Собчака Людмила Нарусова рассказала, как протекают первые месяцы жизни малыша Платона, родившегося в ноябре 2016 года. По словам бабушки, чтобы ребенок рос здоровым, его закаляют. «Закаляют ребенка и купают его при температуре 33 градуса, (мне) хочется сделать воду потеплее, но я их слушаю, правда, мне не нравится это», – прокомментировала мама Ксении Собчак.

При этом она рассказала о том, как журналистка справляется после родов. Известная дива продолжает свои занятия йогой, чтобы прийти в форму и уделяет много внимания здоровому образу жизни. Людмила Нарусова посоветовала всем бабушкам и дедушкам прислушиваться к молодым и давать им воспитывать детей так, как те сочтут нужным, пишут «Народные новости».