Байден обвинил Россию в разрушении мирового либерального порядка

Давос, 18 января. Российская сторона якобы пытается вмешаться в выборные процессы в странах Европы. Об этом в среду журналистам заявил действующий вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

«Следует ожидать новых попыток со стороны РФ вмешаться в демократический процесс... И опять цель ясна: разрушить либеральный международный порядок», — отметил американский политик.

Напомним, ранее пресс-секретарь действующего американского президента Барака Обамы Джош Эрнест рассказал о том, что Москва якобы «подрывает» легитимность выборов в США.

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