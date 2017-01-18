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Геноцид езидов в Сирии и Ираке может быть признан Конгрессом США
Политика

Геноцид езидов в Сирии и Ираке может быть признан Конгрессом США

Сегодня 15:59
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Геноцид езидов в Сирии и Ираке может быть признан Конгрессом США

Вашингтон, 18 января. Республиканцы внесли на рассмотрение конгресса США законопроект о признании геноцида езидов и других религиозных меньшинств в Сирии, Ираке, Пакистане и Ливии, а также наделении их привилегиями.

Инициатором законопроекта является член палаты представителей от штата Калифорния Дана Рорабахер.

«Конгрессу следует признать, что христиане и езиды в Ираке, Сирии, Пакистане, Иране и Ливии являются жертвами геноцида. Америка также призывает другие страны признать геноцид этих сообществ», — говорится в документе.

Кроме того, законопроектом предлагается предоставить им убежище, упростить выдачу виз и дать приоритетный статус среди других мигрантов, сообщает RT на русском.

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Катерина Михайлиди
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