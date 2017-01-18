Житель ЯНАО 40 раз ударил ножом отказавшую ему бывшую жену

18 Января 2017 15:35 41

Ноябрьск, 18 января. Житель города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа едва не зарезал свою возлюбленную, которая отказалась жить вместе с ним. Инцидент произошел, когда 43-летний мужчина пришел в гости к своей 39-летней бывшей супруге.

Он попытался восстановить с ней семейные отношения, однако получил отказ. В ярости экс-муж схватил нож и нанес им 40 ударов в грудь, руки и туловище своей любимой женщины. Он также пригрозил зарезать соседку и ее несовершеннолетнего сына, которые тоже были в гостях у пострадавшей.

«Женщина попыталась остановить злоумышленника, но он, держа в руках нож, высказал в адрес соседки угрозу убийством и направился в ее сторону. Потерпевшая и ее сын выбежали из квартиры и по телефону вызвали сотрудников полиции и службу «скорая помощь». Своевременно оказанная медицинская помощь спасла женщине жизнь», — сообщает СУ Следственного комитета России по ЯНАО.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза убийством».

