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Антисанкционный фронт: что мешает Австрии освободить Россию от ограничений ЕС
Политика

Антисанкционный фронт: что мешает Австрии освободить Россию от ограничений ЕС

Сегодня 15:51
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Антисанкционный фронт: что мешает Австрии освободить Россиию ограничений ЕС

Глава МИД Австрии Себастьян Курц в очередной раз высказался об отмене введенных Евросоюзом антироссийских санкций. Однако, как отметил министр, смягчение должно быть постепенным и не распространяться на санкции, введенные за Крым. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Курца, снятие введенных ЕС экономических санкций «связано с полным выполнением минских соглашений». Он напомнил, что поскольку до сих пор прогресс по выполнению «Минска-2» был фактически не ощутим, санкции продлили до 2017 года.

«С моей точки зрения, в случае ощутимого и проверяемого прогресса по минским соглашениям надо обсуждать постепенное снятие этих мер», — сказал Курц, добавив, что это не относится к санкциям, введенным в ответ на «незаконное присоединение» Крыма.

В конце прошлого года Себастьян Курц уже выступал за ослабление санкций против Москвы. Он пообещал, что Австрия в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет добиваться постепенного ослабления ограничительных мер в отношении России. Непонятно, почему Австрия до сих пор не воспользовалась своим правом вето и не сняла с РФ ограничения. Вероятно, фигура ярой сторонницы политики сдерживания России, канцлера ФРГ Ангелы Меркель многим внушает ужас.

Дипломат, политолог, заместитель директора Института международных исследований, Виктор Мизин в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что политики австрийцев придерживаются и другие страны, но из-за давления верхушки Евросоюза смягчить ограничения пока не представляется возможным.

«В Европе формируется такой антисанкционный фронт, который состоит, с одной стороны, из крайне левых партий, а с другой — крайне правых, которые, к слову, недавно Марин Ле Пен собрала в германском Кобленце, и все они довольно положительно высказались по отношению к России, к Путину и его действиям, к присоединению Крыма и снятию санкций. Но Австрия является членом ЕС, чья политика основана на бюрократических канонах и псевдолиберальных ценностях. Австрия ничего не может поделать с политикой ЕС, и никакой отмены или ослабления санкций нам пока ожидать не приходится. Нам не надо самообольщаться, — комментирует Мизин. — Они не боятся Меркель. Скажу, быть может, не очень корректно, но традиционно австрийцы не любят немцев. Они были бы рады что-то сказать в пику Меркель, но зависимость от брюссельской бюрократии не дает им этого сделать».

Напомним, что дипломатические отношения между Россией и Австрией традиционно складывались в позитивном ключе. Еще во времена СССР между странами был подписан ряд документов, например, соглашение о торговле и судоходстве, консульский договор, соглашение о культурном и научном сотрудничестве. Современные отношения между Веной и Москвой также развиваются позитивно, между странами постоянно поддерживаются политические контакты на высшем уровне.

Антироссийские санкции были продлены президентом США Бараком Обамой в конце декабря 2016 года на год.

комментарии
Алиса Яковлева
#барак обама #ангела меркель #марин ле пен #себастьян курц #виктор мизин
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