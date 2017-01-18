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Спорт

Вместо новогоднего застолья футболисты сборной России готовились к Кубку конфедераций

18 Января 2017 15:47
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Вместо новогоднего застолья футболисты сборной России готовились к Кубку конфедераций

Москва, 18 января. Тренерский штаб сборной России в нынешнем сезоне подготовил специальную программу тренировок для находившихся в отпуске игроков. 

«Данная программа (поддержания физической формы. — Прим. ФАН) была передана всем игрокам, которые регулярно вызываются в сборную, а также футболистам из ближайшего резерва…Тренеры рассчитывают, что эта программа поможет игрокам не растерять кондиции за отпуск, а также оставаться в тонусе на протяжении всего сезона», — сообщил источник газеты «Известия».

Тренер по физподготовке национальной команды Владимир Паников подтвердил эту информацию. По его словам, перед применением программы было получено одобрение от клубов, за которые выступают спортсмены.

Напомним, сразу после окончания российского чемпионата сборная РФ впервые в своей истории примет участие в Кубке конфедераций. 

Ксения Тасманова

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