Ирак: в боях с ИГ под Мосулом армия несет серьезные потери

Мосул, 18 января. Операция иракской армии по освобождению Мосула продолжается уже три месяца, войскам удалось выйти к берегам Тигра, но дальнейшее продвижение затруднено.

За три месяца непрекращающихся боев армия Ирака сумела освободить большую часть восточных районов второго по величине города страны. При поддержке военной авиации США элитные части «Золотой дивизии» вышли к берегам реки Тигр. Цена за это достижение была заплачена не малая. Элитная дивизия потеряла в начале января 570 бойцов, с 3 по 9 января боевиками ИГ были убиты еще 380 военнослужащих, 31 человек из них был сражен пулями снайперов. Зачистить от боевиков ИГ (организация запрещена в России) западный берег крайне проблематично, иракские войска сами уничтожили мосту через Тигр, сообщают эксперты, чтобы прекратить подход в восточную часть города подкреплений для террористов.