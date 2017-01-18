На остренькое потянуло: ученые дали новый рецепт бессмертия

Вашингтон, 18 января. Красный перец продлевает жизнь, заявили специалисты Медицинского колледжа Ларнера при Университете Вермонта.

Ученые из США провели исследование и пришли к выводу, что употребление красного перца чили на 13% снизило смертность в стране. При изучении вопроса они опирались на труд китайских специалистов, которые настаивали на связи между потребление перца чили и смертностью.

Предполагается, что положительное воздействие оказывает капсаицин (основной острый компонент перца чили). Ученые обратили внимание, что он предотвращает ожирение и влияет на коронарный кровоток. Есть также мнение, что он изменяет микрофлору кишечника.

Ранее ученые из Британии пришли к выводу, что по используемым пользователями смайликам можно многое рассказать о человеке.