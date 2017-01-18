Симоньян прокомментировала слова Пауэр о миллиардном бюджете телеканала RT

Москва, 18 января. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление постпреда США при ООН Саманты Пауэр, которая заявила, что правительство РФ выделяет на финансирование «пропагандистских СМИ» один миллиард долларов в год. Об этом сообщает RT на русском.

Накануне Саманта Пауэр заявила, что «правительство РФ тратит от 600 миллионов долларов до одного миллиарда в год на такие средства пропаганды, как RT».

В свою очередь Маргарита Симоньян отметила, что бюджет телеканала RT на 2017 год составляет около 300 миллионов долларов.

«BBG (Совет управляющих по вопросам вещания США) тратит на зарубежное вещание в разы больше RТ, а им все мало. От души надеюсь, что это последнее вранье обамовской администрации про наш канал. Нет, Саманта, цифры старые. Миллиард — это только мне на зарплату», — заявила Симоньян.

Стоит отметить, что Совет управляющих по вопросам вещания США запросил у правительства на 2017 год 777 миллионов долларов для вещания на русском языке.