Более 30 террористов ИГ уничтожены в Афганистане

Кабул, 18 января. В ходе военных и полицейских операций, проведенных в ряде провинций Афганистана, были уничтожены несколько десятков террористов и членов незаконных вооруженных формирований. Соответствующую информацию передает министерство обороны страны.

Участие в контртеррористических операциях принимали подразделения Национальных сил обороны и безопасности Афганистана (ANDSF). В ходе боев были уничтожены 28 террористов различных групп и еще шестеро боевиков, являвшихся участниками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ решением Верховного суда). Бои с террористами шли в провинциях Нангархар, Кандагар, Фарах, Кундуз и Гильменд.

В ходе боев были захвачены ранеными еще 29 боевиков. К операциям против ИГИЛ и других террористических группировок привлекались силы авиации и артиллерии, сообщает Khaama Press.

Информационные ресурсы антиправительственных группировок и исламского движения «Талибан» пока что никак не комментируют сообщения Минобороны Афганистана.