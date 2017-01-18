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Угонщик Range Rover за 5 млн приехал в «Пулково» на маршрутке
Происшествия

Угонщик Range Rover за 5 млн приехал в «Пулково» на маршрутке

Сегодня 15:22
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Угонщик Range Rover за 5 млн приехал в «Пулково» на маршрутке.

Санкт-Петербург, 18 января. Близкий к следствию источник ФАН рассказал, что похититель дорогого автомобиля Range Rover появился на платной парковке аэропорта «Пулково» буквально через пять минут после того, как его хозяин ушел.

Судя по записям с видеокамер петербургского аэропорта, угонщик приехал на маршрутном автобусе №39 и сразу же направился к открытой парковке. Там он воспользовался парковочным талоном и беспрепятственно уехал на синем внедорожнике.

Ранее стало известно, что внедорожник стоимостью пять миллионов рублей был похищен с открытой платной парковки «Пулково». Об угоне заявил житель Петрозаводска, который оставил ее там три дня назад.

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Ксения Тасманова
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