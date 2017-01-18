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Электричка сбила машину на путях в Курской области, погибли двое
Происшествия

Электричка сбила машину на путях в Курской области, погибли двое

Сегодня 15:57
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Электричка

Курск, 18 января. Два человека стали жертвами страшной аварии - в Курской области столкнулись электричка и легковой автомобиль. Об этом рассказали в УГИБДД по региону.

Трагедия произошла в среду утром, 18 января, в поселке имени Ленина Советского района. Водитель ВАЗ-21099 проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути. На железной дороге машину протаранила электричка, следовавшая по маршруту Курск — Касторная.

Машинист заметил опасную ситуацию и предпринял экстренное торможение, подал звуковые и световые сигналы. Несмотря на все приложенные машинистом усилия, расстояние до машины было недостаточным для полной остановки состава, заявили в пресс-службе Московской железной дороги, сообщает «Свободная пресса».

Ни пассажиры пригородного поезда, ни локомотивная бригада не пострадали. На месте происшествия скончался пассажир легковушки, водитель автомобиля скончался в медучреждении. Второй пассажир легковушки в больнице, у него диагностированы травмы.

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Таисия Григорьева
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