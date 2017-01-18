Глава ВТБ рассказал, когда Минфин РФ разместит евробонды

18 Января 2017 15:36 44

Давос, 18 января. Министерство финансов Российской Федерации имеет отличные возможности для размещения российских евробондов уже весной 2017 года. Так считает президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Их вполне устроило прошлогоднее размещение, хотя оно по понятным причинам было более сложным, чем мы ожидаем в этом году», — подчеркнул Костин.

Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин указал на то, что антироссийские санкции, которые ввели Соединенные Штаты Америки, могут быть отменены уже в 2017 году.

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