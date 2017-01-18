Сирия новости 18 января 16.30: 75 боевиков ИГ уничтожены за 4 дня, десятилетний мальчик подорвался на мине террористов в Алеппо

Сирия, 18 января. 75 боевиков ИГ* были уничтожены на территории Сирии за последние 4 дня, десятилетий мальчик подорвался на заложенной террористами мине в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

75 террористов ИГ были уничтожены на территории Сирии в результате воздушных и артиллерийских ударов, а также в ходе столкновений с правительственными войсками и их союзниками за последние 4 дня. Потери Сирийской арабской армии за последние сутки составили 25 человек, в том числе 3 офицера. Об этом сообщают сирийские активисты.

Провинция Дамаск

В квартале Джобар, восточном пригороде Дамаска, с прошлой ночи продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией и ее союзниками с одной стороны и боевиками-исламистами, начавшими наступление на позиции правительственных войск, с другой. Бои сопровождаются взаимным обстрелом, обе стороны несут потери. Об этом сообщают сирийские активисты.

Одновременно с этим вспыхнули столкновения между правительственными войсками и исламистами в районе подконтрольного сирийской армии населенного пункта Айн аль-Фиджа в районе Вади Барада, где располагается стратегический объект – станция водоснабжения, на 80% обеспечивающая водой Дамаск. Артиллерия сирийской армии наносит удары по позициям боевиков.

Как сообщалось ранее, начавшееся прошлой ночью наступление боевиков в Восточной Гуте Дамаска сорвало достигнутую между сирийским правительством и командованием группировки «Джейш аль-Ислам»***** договоренность о прекращении огня.

Провинция Латакия

Обстановка на севере провинции Латакия остается напряженной. Артиллерия правительственных войск обстреляла позиции вооруженных формирований в окрестностях населенных пунктов Аль-Хадар, Тардин и Кабани в районе нагорья Джабаль аль-Акрад.

Провинция Алеппо

Военнослужащие Сирийской арабской армии в ходе кровопролитных боев освободили от террористов ИГ населенные пункты Саффа и Иабад в восточной части провинции Алеппо. Об этом сообщают правительственные СМИ.

Сирийские активисты, в свою очередь, подтвердили, что террористы ИГ казнили местного жителя в населенном пункте Аль-Хафса на востоке провинции. Несчастный, обвиненный в богохульстве, был убит выстрелом в затылок на глазах у односельчан.

К югу от Алеппо ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков в районе населенного пункта Умм аль-Карамель.

В северо-восточной части провинции десятилетний мальчик скончался от ранений, полученных при взрыве заложенной террористами ИГ мины в районе населенного пункта Фафин.

В районе населенного пункта Базаа боевиками той же группировки был убит местный житель, пытавшийся покинуть селение.

На севере провинции минувшей ночью вспыхнули столкновения между отрядами «Демократических сил Сирии»**** и вооруженными боевиками-исламистами.

К северо-западу от Алеппо ВКС РФ нанесли удары по позициям вооруженных формирований в районе населенного пункта Маарет аль-Артек.

Провинция Хомс

Артиллерия правительственных войск обстреляла позиции террористов ИГ в районе нагорья Джибаль Ад-Дува в окрестностях Пальмиры к востоку от Хомса.

В районе военного аэродрома Ат-Тифор (Т4) продолжаются затяжные столкновения между сирийской армией и террористами.

Ранее сообщалось, что сирийское командование перекинуло в район Пальмиры дополнительные силы для развития наступления на позиции группировки с целью вернуть себе контроль над утраченными месяц назад территориями.

Провинция Дейр эз-Зор

Артиллерия сирийской армии и ВВС нанесли массированные удары по позициям ИГ в районе Дейр эз-Зора. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

В результате обстрела в разных районах было уничтожено несколько оснащенных тяжелыми пулеметами автомобилей, два танка, тяжелая гаубица, БМП и еще несколько единиц техники.

В районе кладбища правительственным войскам удалось остановить наступление боевиков.

В свою очередь, военнослужащие, обороняющие военный аэродром Дейр эз-Зора уничтожили начиненный взрывчаткой автомобиль, которым управлял террорист-смертник.

Кроме того, правительственные войска предотвратили атаку террористов в районе возвышенности Телль Брук к северо-западу от города, 5 боевиков ИГ были ликвидированы.

К востоку от Дейр эз-Зора участники сопротивления уничтожили 9 боевиков ИГ, а также подожгли несколько штабов группировки и автомобилей террористов в городе Аль-Маядин и населенных пунктах Аль-Ашара и Аль-Булейль.

Провинция Даръа

К западу от города Даръа на направлении населенного пункта Аль-Ядуда с минувшей ночи продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и вооруженными исламистами.

Провинция Идлиб

8 мирных жителей, в том числе одна девочка, получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела вооруженными формированиями, объединившимися под именем «Джейш аль-Фатх», населенного пункта Аль-Фуа в северной части провинции Идлиб. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

Сирийские активисты утверждают, что как минимум один из пострадавших был ранен огнем снайпера.

Местные источники подтверждают, что обстрел также нанес серьезный ущерб инфраструктуре селения.

Необходимо напомнить, что шиитское селение Аль-Фуа, располагающееся в 10 км к северу от Идлиба, уже второй год находится в кольце оцепления боевиков, которые регулярно обстреливают населенный пункт.

Кроме того, в районе населенного пункта Акрабат в северной части провинции в ударом беспилотного самолета был уничтожен один из командиров группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** Абу Ибрагим ат-Туниси, выходец из Северной Африки. Сообщений о том, кому принадлежит наносивший удар дрон, пока не поступало.

На дороге, связывающей Маарет Матр и Кафр Набл, неизвестные напали на пункт досмотра, установленный вооруженными формированиями, завязался бой. Данных об убитых и раненых на настоящий момент не поступало.

В центре провинции ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в районе города Саракиб.

Провинция Ракка

Поступили сообщения, что вчера в одном из пригородов населенного пункта Айн Исса к востоку от Ракки прогремел взрыв. Были ранены два ребенка: мальчик и девочка.

На северо-западе провинции отряды «Демократических сил Сирии» при поддержке ВВС международной коалиции с ожесточенными боями продолжают наступление на позиции ИГ и отражают контратаки террористов в рамках операции «Гнев Евфрата».

Ирак

Правительственные войска и их союзники отбили у террористов усыпальницу пророка Юнуса в Мосуле. В соцсетях было выложено видео с места событий.

В то же время иракское командование опровергло поступившие ранее данные о том, что правительственные войска полностью контролируют левобережные районы Мосула.

Поступают также сообщения о том, что в настоящий момент иракский спецназ штурмует президентский дворец, один из последних опорных пунктов ИГ в восточной части Мосула.