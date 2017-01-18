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Ученые заявили, что жизнь на Земле зарождалась несколько раз
Весь мир

Ученые заявили, что жизнь на Земле зарождалась несколько раз

Сегодня 15:27
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Ученые заявили, что жизнь на Земле зарождалась несколько раз

Вашингтон, 18 января. Ученые Вашингтонского университета высказали предположение, что жизнь на Земле возникала и вымирала несколько раз.

Эксперты заявили, что жизнь на Земле могла зарождаться не один раз, как это принято считать. По их словам, бактерии и археи существовали уже 3,7 миллиарда лет назад. Порядка 1,75 миллиарда лет назад появились первые эукариоты, клетки которых содержат ядра. Специалисты объяснили это появлением кислорода.

По мнению ученых, жизнь зарождалась и вымирала на Земле с появлением и исчезновением кислорода задолго до появления современных многоклеточных организмов.

Ранее британская научная станция временно прекратила свою работу из-за гигантской трещины в ледниках Антарктиды, длина которой достигает 40 километров.

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Катерина Тимошенская
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